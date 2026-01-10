Schlagerstar Ross Antony ist bei der neuen Staffel "Let's Dance" dabei

Im Mai 2025 war Schlagerstar Ross Antony Gastjuror bei der ORF-Show "Dancing Stars", jetzt schwingt er selbst bei der deutschen Variante "Let's Dance" das Tanzbein.

Damals sagte er noch zum KURIER, dass er große Lust auf so eine Show hätte.

"'Let‘s Dance' wollen ja einen immer für 16 Wochen haben. Ich wollte auch bei 'Dancing Stars' mitmachen, aber die wollen auch 13 Wochen. Mein Problem ist, dass ich immer schon lange im Voraus ausgebucht bin, so wie jetzt auch schon für 2026", so Antony.