Schlagerstar Ross Antony ist bei der neuen Staffel "Let's Dance" dabei
Im Mai 2025 war Schlagerstar Ross Antony Gastjuror bei der ORF-Show "Dancing Stars", jetzt schwingt er selbst bei der deutschen Variante "Let's Dance" das Tanzbein.
Damals sagte er noch zum KURIER, dass er große Lust auf so eine Show hätte.
"'Let‘s Dance' wollen ja einen immer für 16 Wochen haben. Ich wollte auch bei 'Dancing Stars' mitmachen, aber die wollen auch 13 Wochen. Mein Problem ist, dass ich immer schon lange im Voraus ausgebucht bin, so wie jetzt auch schon für 2026", so Antony.
"Ich habe ihnen bei 'Dancing Stars' schon gesagt, wenn ihr mich haben wollt für 2027, dann müsst ihr mich jetzt schon anfragen. So, wer weiß? Ich würde mich sehr freuen!".
Jetzt wird er jedenfalls mal im deutschen Ballroom zeigen, was er so draufhat. Er würde die Show einfach lieben und hat sie von Anfang an immer angeschaut.
"Ich bin sozusagen ein Superfan der ersten Stunde", so Antony gegenüber RTL. Tanzen sei einfach Emotion und er würde Emotionen lieben.
"Ich habe eine große Begeisterung fürs Tanzen, das Problem ist aber meine Technik, da muss ich noch ein bisschen lernen."
Im Februar oder März 2026 wird's dann losgehen, der genaue Sendestart ist noch nicht bekannt.
