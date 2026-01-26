Schlagerstar Claudia Jung trauert um Ehemann - Konzerte abgesagt

Die trauernde Witwe nahm auf Instagram in einem emotionalen Posting Abschied von ihrem geliebten Mann. Jung, die mit Singer seit 1997 verheiratet war und mit ihm eine Tochter teilt, fügte ihrem Beitrag auf Instagram ein gemeinsames Foto in Schwarz-Weiß hinzu. Sie teilte mit, dass sie aufgrund des Todesfalles vorübergehend keine Konzerte geben werde.

Die deutsche Schlagersängerin und Schauspielerin Claudia Jung hat zu Beginn des neuen Jahres einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Ihr Ehemann Hans Singer ist nach einer langen Krebserkrankung verstorben. Er wurde 64 Jahre alt.

"Liebe Freunde, ich habe mittlerweile meine Bronchitis, wegen der ich gleich zu Beginn des neuen Jahres meine Tour pausieren musste, auskuriert und bin wieder gut bei Stimme. Vielen Dank an dieser Stelle für eure vielen lieben Genesungswünsche und guten Ratschläge", beginnt Jung. "Dennoch muss ich euch leider mitteilen, dass ich meine Konzerte im Moment erstmal nicht fortsetzen kann."

"Wie ein paar wenige von euch ja bereits wissen, ist mein lieber Mann Hans vor zwei Jahren an Krebs erkrankt", fährt sie fort und erklärt, dass lange Zeit viel dafür gesprochen habe, dass sich ihr Mann "von der schweren Operation gut erholen würde und er mit ein paar Einschränkungen weiterhin ein gutes Leben führen kann".

Keine Auftritte bis August

Die Familie hoffte bis zuletzt, dass es auch so bleibt. "Aber leider hat sich sein Zustand vergangene Woche plötzlich dramatisch verschlechtert und er ist am Freitag in den frühen Morgenstunden in meinen Armen verstorben", schilderte Jung den schweren Moment, in dem sie von Singer Abschied nehmen musste. "Es fühlt sich an, als sei mit ihm auch ein Teil von mir gestorben und ich kann seitdem keinen klaren Gedanken mehr fassen, deshalb muss ich mich mit sofortiger Wirkung für die nächsten Monate komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um meine Familie und mich in dieser schweren Zeit zu schützen, meinen Schmerz zu bewältigen und mein Leben neu aufzustellen."

Sie habe ihre bis einschließlich August geplanten Auftritte abgesagt. Die Sängerin bittet um Verständnis und verspricht: "Ich werde ganz sicher, sobald ich mich wieder stark genug fühle, zu euch und auf die Bühne zurückkehren."