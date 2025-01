Schlagersängerin Marie Reim ist wieder Single

"Ja, ich bin wieder Single", schrieb die Tochter der Schlagerstars Matthias Reim und Michelle in einem Instagram-Beitrag. Sie sei bereits länger von ihrem Partner getrennt, habe die Trennung aber erst jetzt öffentlich gemacht, weil sie beide Seiten schützen wollte.

Die 24-Jährige und ihr damaliger Freund Alex hatten sich nach Medienberichten im vergangenen Jahr kennengelernt. "Wenn anderen Menschen deine Gefühle egal sind und sie ihr Verhalten nicht ändern, obwohl sie dir damit schaden = dann lass die Leute dir egal werden. Focus on you. Focus on REAL love", schrieb Reim weiter.