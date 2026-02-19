Schlagersängerin Christin Stark macht Fehlgeburt öffentlich

Schlagersängerin Christin Stark macht eine Fehlgeburt öffentlich. "Wenn ein Herz nicht mehr schlägt … ist es dann gebrochen? Wenn ein Herz bricht, hört das niemand?", schreibt sie zu einem Video, das sie im Krankenhausbett zeigt, auf Instagram.

Sie sei der Meinung, mit ihrer Erfahrung nicht allein zu sein, so Stark sichtlich emotional. Und: "Kinderwünsche, plötzliche Schwangerschaften, die nicht geplant waren, bis hin zu Fehlgeburten oder Abbrüchen", seien ein Tabuthema. Was Frauen "da durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart", sagt Stark in dem Clip.