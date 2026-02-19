Schlagersängerin Christin Stark macht Fehlgeburt öffentlich
Schlagersängerin Christin Stark macht eine Fehlgeburt öffentlich. "Wenn ein Herz nicht mehr schlägt … ist es dann gebrochen? Wenn ein Herz bricht, hört das niemand?", schreibt sie zu einem Video, das sie im Krankenhausbett zeigt, auf Instagram.
Sie sei der Meinung, mit ihrer Erfahrung nicht allein zu sein, so Stark sichtlich emotional. Und: "Kinderwünsche, plötzliche Schwangerschaften, die nicht geplant waren, bis hin zu Fehlgeburten oder Abbrüchen", seien ein Tabuthema. Was Frauen "da durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart", sagt Stark in dem Clip.
Die Sängerin ist seit 2020 mit Schlagerstar Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb' dich") verheiratet. 2022 bekamen das Paar eine Tochter namens Zoe. Für Reim war es das siebente Kind. "Wir sind unsagbar glücklich über die Geburt unseres Töchterchens. Mutter und Kind sind wohlauf, es ist alles gut gegangen. Und Zoe ist wirklich ein bildhübsches Mädchen!", sagte er damals der Bild-Zeitung. Reim und Stark heirateten mitten im ersten Corona-Lockdown. Für Reim ist es die vierte Ehe.
