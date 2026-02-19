Bodyshaming gegen "The Body": Supermodel Elle Macpherson reagiert

Als Reaktion auf Bodyshaming-Kommentare im Internet gibt sich das australische Supermodel Elle Macpherson gelassen. In sozialen Netzwerken war nach einer neuen Unterwäschekampagne unter anderem von "sonnengeschädigter" Haut die Rede. In einem Fernsehinterview reagierte die 61-Jährige unbeeindruckt auf die Kritik und erklärte, sie nehme solche Kommentare nicht persönlich. Wegen ihrer Traummaße und ihres durchtrainierten Körpers erhielt Macpherson einst den Spitznamen "The Body".

Jahrzehntelang präsentierte sie Mode für das Who is Who der Szene, von Christian Dior bis John Galliano, und zierte die Cover renommierter Magazine von Sports Illustrated bis Vogue.

Jetzt ist Macpherson das Gesicht der neuen "Bases Flex"-Kampagne der australischen Marke Bonds.

Worum geht es bei der Kampagne?

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Selbstbewusstsein und das Wohlfühlen in der eigenen Haut. Nachdem Bilder des Shootings auf Instagram veröffentlicht wurden, äußerten sich jedoch zahlreiche Nutzer abfällig über das Erscheinungsbild des Models. Manche schrieben, sie sei "nicht wiederzuerkennen". Zugleich erhielt Macpherson aber auch viel Zuspruch. Zahlreiche Fans lobten ihre natürliche Ausstrahlung und feierten die zweifache Mutter weiterhin als "The Body".