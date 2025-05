Schlagerkönig Jack White nach schwereren Erkrankungen: "Bin nahezu der Alte"

Schlagerkönig Jack White ("Looking for Freedom") hat seine schweren Erkrankungen nach eigenen Worten gut überstanden. "Ich bin nahezu der alte Jack", sagt der 84-jährige Sänger und Produzent der Zeitschrift Bunte. "Das Verrückte ist, obwohl ich zweimal so schwer krank war, ist mein Kopf völlig gesund und auch körperlich erhole ich mich blendend."