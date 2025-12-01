Scheidungs-Gerüchte: Gwen Stefani und Blake Shelton in der Krise?
Kriselt es bei Sängerin Gwen Stefani und ihrem Ehemann Blake Shelton? Mitte November kamen durch einen Bericht des Klatschmagazins Star erstmals Gerüchte um eine mögliche Trennung bei dem Paar auf, die sich seitdem hartnäckig hielten.
Stefani und Shelton: Gerücht um getrennte Leben
Das Magazin wies darauf hin, dass Stefani und Shelton seit Monaten nicht mehr zusammen fotografiert wurden. Auch gemeinsame Verabredungen und gemeinsame Ausflüge "scheinen nicht mehr stattzufinden", verriet ein vermeintlicher Insider auf dem Umfeld des Promi-Paares dem Star. "Gwen und Blake verbringen in letzter Zeit auffällig viel Zeit getrennt", wurde die namentlich nicht genannte Quelle zitiert - was zu Spekulationen um den Beziehungsstatus der beiden Musiker führte.
Fans und Boulevardpresse stellten Mutmaßungen über eine bevorstehende Scheidung an.
Stefani postet Pärchenfoto, Sprecher dementiert Trennung
Nun hat Stefani - zumindest indirekt - auf die Gerüchte reagiert. Dass sie in einer Instagram-Story ein Pärchenfoto von sich und ihrem Ehemann postete, kann als Krisen-Dementi gedeutet werden.
Auf dem Bild lächelt die "I’m Just A Girl"-Interpretin in die Kamera, während Shelton ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Stefani gab zwar keine weitere Erklärungen zu dem Foto ab, dafür machte Sheltons Sprecher die anhaltenden Trennungsgerüchte in einem Statement gegenüber Page Six zunichte.
"Das ist eine komplett erfundene Geschichte, die nur für Schlagzeilen und Klicks geschaffen wurde", lautete dessen Kommentar zu den Trennungsgerüchten.
