Nach Scheidung: Jessica Alba spricht erstmals über die Gründe

Das Statement schließt Alba mit den Worten ab: "Wir gehen mit Liebe, Güte und Respekt füreinander in die Zukunft und werden für immer eine Familie sein. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität und wir bitten in dieser Zeit um Privatsphäre."

"Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Individuum als auch in Partnerschaft mit Cash." Und weiter: "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Evolution als Individuen beginnen."

Alba und Warren lernten sich 2004 am Set des Films "Fantastic Four" kennen. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Das Gossip-Magazin US Weekly will wissen, dass das Ehepaar in den vergangenen Jahren "viele Höhen und Tiefen" durchlebt hat.