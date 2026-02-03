Schauspielstar Halle Berry: Ich lasse mich nicht auslöschen

Schauspielerin Halle Berry befinde sich laut eigener Aussage derzeit auf "Menopausen-Mission". Im Interview mit dem Magazin The Cut spricht sie unter anderem über Altersdiskriminierung: "Man kommt in ein Alter, in dem man sich ausgegrenzt und abgewertet fühlt. Man spürt es bei der Arbeit. Man spürt es in der Gesellschaft... Aber ich habe mich fest entschlossen, mich nicht auslöschen zu lassen." Sich zurückzuziehen komme daher nicht infrage. Berry werde heuer drei Serien und sieben Filme produzieren und in allen davon mitspielen, so The Cut. Auch über ihre Vergangenheit und ihre Beziehung zu sich selbst äußert sie sich: "Ich erkannte, dass ich nur Spiegelbilder meiner selbst anzog – Menschen, die gebrochen waren, Menschen mit Kindheitswunden, die nicht verarbeitet waren", erzählt sie. "Ich musste mich dem Schmerz stellen, den ich als Kind erlebt hatte, und meine Geheimnisse loslassen. Ich musste es aus meinem Körper herausholen, damit ich mich selbst voll und ganz lieben und für meine eigenen Kinder da sein konnte."

Berry nimmt sich generell kein Blatt vor den Mund. Im vergangenen Jahr sprach sie etwa offen über eine ärztliche Fehleinschätzung zu Beginn ihrer Wechseljahre. In der Show von Schauspielerin Drew Barrymore erzählte die Oscarpreisträgerin von einem schmerzhaften Toilettengang vor einigen Jahren, der zu einem Arztbesuch und einer anfänglichen Herpes-Diagnose führte. Die darauffolgenden "72 Stunden" hätten sie und ihr Partner Van Hunt damit verbracht, sich gegenseitig die Schuld für die sexuell übertragbare Krankheit zu geben, schildert die 59-jährige Oscar-Preisträgerin. Ihr Unterleib sei so stark geschwollen gewesen, dass sie nicht mehr Autofahren konnte.