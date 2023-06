Schauspielerin Veronica Ferres hält am Kino fest

Schauspielerin Veronica Ferres (58) glaubt an die Zukunft des Kinos. "Ich glaube, dass das Kino wieder eine ganz große Relevanz bekommen wird und ich glaube einfach an das Erlebnis im Kino", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur bei der Eröffnung des Filmfests München am Freitagabend. "Streaming hat unsere Welt vielfältiger gemacht und ist toll und wichtig, aber das Kino hat auch seinen Platz."

➤ Lesen Sie hier mehr: Kristin Davis will für Cattrall-Parker-Drama keine "Energie verschwenden"