Schauspielerin Sofía Vergara: Notaufnahme statt Emmy Awards 2025

Die Nacht der Emmy-Verleihung endete für Schauspielerin Sofía Vergara anders als geplant: Die 53-Jährige musste ins Spital, wie sie ihren rund 35,7 Millionen Followern und Followerinnen auf Instagram mitteilte. "Habe es nicht bis zu den Emmys, dafür aber in die Notaufnahme geschafft. Sorry, dass ich absagen musste! (Bekam die) verrückteste Augenallergie direkt bevor ich ins Auto stieg!", schrieb sie zu einem Foto, auf dem ihr stark gerötetes und tränenden Auge zu sehen ist. Zahlreiche Fans übermittelten Genesungswünsche.

"The Studio" großer Gewinner Die Hollywood-Satire "The Studio" (AppleTV+) ist mit 13 Preisen der große Gewinner der diesjährigen Emmys - noch nie hat eine Comedyserie in einem einzigen Jahr mehr Preise bekommen. Die stargespickte Serie erzählt vom neuen Chef eines Filmproduktionsstudios, der verzweifelt den Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Hauptdarsteller, Co-Autor und Co-Regisseur Seth Rogen gewann in diesen Kategorien ebenfalls den begehrten TV-Preis. Der Krankenhaus-Serie "The Pitt" gelang eine große Überraschung. Die in Echtzeit erzählte Reihe setzte sich in der Königskategorie "beste Dramaserie" überraschend durch, und zwar gegen die favorisierte Büro-Dystopie "Severance" (AppleTV+) und die beliebte Luxusurlaub-Satire "The White Lotus" (Sky Atlantic). Sie kam auf insgesamt fünf Auszeichnungen. Noah Wyle nach vielfachen Nominierungen in 1990er Jahren erfolgreich "The Pitt"-Hauptdarsteller Noah Wyle gelang zudem das größte Comeback des Abends. Er war zwischen 1995 und 1999 fünfmal in Folge erfolglos als John Carter in "Emergency Room" für einen Emmy nominiert worden und konnte nun in der Hauptrolle endlich die Trophäe mit nach Hause nehmen. Wyle meinte in seiner Dankesrede, dass der Preis zur Hälfte seiner Frau gehöre, "und das nicht nur wegen des Scheidungsrechts in Kalifornien".