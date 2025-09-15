Halle Berry postet Foto von adoptierter Katze und bittet um Namensideen

Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat eine weitere junge Katze adoptiert und bittet ihre Fans um Hilfe bei der Namensfindung. "Ich habe euch doch gesagt, dass ich die echte Catwoman bin", schrieb die 59-Jährige auf Instagram in Anspielung auf ihren Superheldinnen-Film aus dem Jahr 2004. Dazu postete sie Bilder von einem Kätzchen mit großen Augen, das sie vor ihr Gesicht hält und anstrahlt. Dieser "weitere kleine Engel" sei in ihrem Garten aufgetaucht, erklärte die Schauspielerin, die schon mit mehreren Katzen lebt. "Bitte helft mir, ihm einen Namen zu geben. Er ist drei Wochen alt und macht viel Spaß!"