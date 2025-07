Schauspielerin Sharon Stone trauert um ihre Mutter Dorothy

Laut einem Bericht der amerikanischen Tageszeitung Daily Inter Lake aus Montana starb Dorothy Marie Stone bereits am 26. März im Alter von 91 Jahren.

Eine Todesursache gab Sharon Stone nicht an. Ihre Mutter sei ein "Produkt" der Weltwirtschaftskrise gewesen, schrieb sie und spielte offenbar auf die aktuelle Situation in den USA an. "Das sollten wir nicht wieder tun. Lasst uns schützen und kümmern."