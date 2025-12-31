Schauspielerin Katerina Jacob musste sich vor Jahreswechsel einer OP unterziehen

Schauspielerin Katerina Jacob wird das neue Jahr auf Krücken begrüßen. Denn wie der Star aus "Der Bulle von Tölz" der Bildzeitung berichtete, musste sich Jacob am 17. Dezember einer Operation am Fuß unterziehen. "Ich habe mich wegen meiner Haglundferse operieren lassen. Das ist eine knöcherne Wucherung an der Rückseite des Fersenbeins. Salopp gesagt, eine Beule hinten an der Ferse, aber unheimlich schmerzhaft. Das haben viele! Ich konnte davor fast acht Monate nicht richtig laufen."

Die Operation habe sie gut überstanden. "Ich habe keine Schmerzen und hatte bei der Operation eine Vollnarkose. Ich habe eine Spritzenphobie und so eine Fräs-Aktion wollte ich nicht live miterleben. Sechs Wochen kann ich nun nicht richtig laufen. Ich habe eine Orthese, Krücken und Spezialschuhe. Es ist wichtig, dass der Fuß gut abgedämpft ist und die Wunde heilen kann. Die Schuhe dürfen nicht scheuern."