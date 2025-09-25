Schauspielerin Janin Ullmann über Single-Leben: "Brauche niemanden"

Die deutsche Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann hat nach eigenen Angaben kein größeres Interesse an einer Beziehung.

Janin Ullmann: "Ich bin glücklich mit mir"

"Ich bin nicht auf der Suche und happy als Single", sagte die 43-Jährige der Bild. Dem Interview zufolge bekommt Ullmann manchmal von anderen gesagt, dass die große Liebe schon irgendwo auf sie "warte".

Diese Leute verstehen aber den Punkt nicht, wie sie sagte: "Ich bin glücklich mit mir und brauche niemanden, um mich komplett zu fühlen."