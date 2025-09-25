Billie Eilish Bruder Finneas mit Freundin Claudia Sulewski verlobt

Sänger und Produzent Finneas O'Connell und seine langjährige Liebe Claudia Sulewski haben sich verlobt. Das Paar gab die freudige Nachricht am Mittwoch, dem 24. September, bekannt. Demnach hat Billie Eilish' Bruder seiner Suleski am Montag, den 22. September, einen Antrag gemacht.

Finneas will Freundin Claudia Sulewski heiraten

Das Paar teilte auf Instagram gemeinsame Fotos vom romantischen Heiratsantrag bei Sonnenuntergang sowie ein Video des Paares im Helikopter auf dem Weg zum Ort des Antrags.

In dem Posting ist auch der Verlobungsring zu sehen, mit dem Finneas um die Hand seiner Liebsten angehalten hat.