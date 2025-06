Schauspielerin Hailee Steinfeld und NFL-Sportler Josh Allen haben "ja" gesagt

Nun wurde geheiratet: Wie das US-People-Magazin berichtet, haben sich Steinfeld und Allen am 31. Mai in Kalifornien das Jawort gegeben. Auf Fotos ist die Braut in einem eleganten weißen Kleid zu sehen, dazu kombinierte sie einen langen Tüllschleier und Handschuhe. Die Feier fand demnach im Freien statt.

Die beiden wurden erstmals im Mai 2023 öffentlich zusammen gesehen. Seither gab es auch gemeinsame Besuche bei Spielen der amerikanischen Football-Liga NFL.

Steinfeld war als Teenager ein Nachwuchsstar in Hollywood. 2011 wurde sie für ihre Rolle in dem Western-Remake "True Grit" für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Danach war sie in Filmen wie "Romeo und Julia", "3 Days to Kill", "Pitch Perfect 2" und "Bumblebee" zu sehen.