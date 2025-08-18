Heiratsantrag von Schauspielerin Bella Thorne spaltet die Gemüter

Bella Thorne hat ihrem Partner Mark Emms einen Heiratsantrag gemacht - zwei Jahre nach seinem Antrag. "Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, ein Jahr später machte er einen Heiratsantrag und jetzt ich auch", schrieb die Schauspielerin ("Midnight Sun", "Urlaubsreif") auf Instagram. Dazu stellte die 27-Jährige unter anderem ein Video, wie sie vor ihm auf die Knie geht und eine kleine Schmuckschachtel öffnet.

In Clips ist zu sehen, dass der Raum dekoriert ist mit zahlreichen Blumen und Kerzen und Herzballons. Ein Video zeigt die beiden, wie sie sich nach dem Antrag küssen und umarmen.