Schauspieler Scott Wolf: Trennung von Frau Kelley nach 21 Ehejahren

"Schweren Herzens haben Scott und ich uns entschlossen, unsere Ehe aufzulösen. Es war ein langer, ruhiger Weg für mich, der von Hoffnung, Geduld und Kümmern um unsere Kinder geprägt war. Ich werde zwar nicht öffentlich über die Einzelheiten sprechen, aber ich fühle Frieden in dem Wissen, dass ich alles getan habe, was ich konnte, um diesen Weg mit Integrität und Mitgefühl zu gehen", schrieb sie auf Instagram.

Der US-Schauspieler Scott Wolf ("Party of Five") seine Frau Kelley sind getrennt. Das Paar war 21 Jahre verheiratet.

"Scott Wolf ist einer der besten Väter, die ich je gekannt habe, und einer der besten Partner, mit denen eine Frau das Privileg haben kann, ihr Leben zu teilen. Er ist gütig, nachdenklich, witzig und wunderschön im Geiste." Im Mittelpunkt ihrer Leben würden weiter ihre Kinder stehen, heißt es in dem Statement weiter. "Meine Priorität war immer ihr Wohlergehen - und meine eigene Heilung. Das wird sich nie ändern. Ich trete in ein neues Kapitel des Friedens, der Freiheit und des Schutzes ein - mit Gnade", so Kelley. Sie bitte nun um Privatsphäre.