Schauspieler Noah Centineo überrascht kahlrasiert mit Schädeltattoo

"To All the Boys I’ve Loved Before"-Star Noah Centineo trägt ein neues Tattoo am Körper. Das Motiv, für das er sich eine recht exponierte Stelle ausgesucht hat, präsentierte der Schauspieler seinen rund 16,5 Millionen Followern und Followerinnen auf Instagram. In einer zeitlich begrenzt verfügbaren Story ist zu sehen, dass Centineos kahlrasierte Schläfe nun von einem Bären mit zwei Jungen geziert wird.