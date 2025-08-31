Schauspieler Mads Mikkelsen: Neue Frisur war nicht gut für mein Intimleben

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen hat sich von einer aufgezwungenen Frisur schnellstmöglich wieder getrennt. Der 59-Jährige ("Rausch", "Casino Royale") musste für einen neuen Film zwei Monate lang eine Dauerwelle tragen.

"Mein Mitgefühl mit allen Frauen in den Achtzigern"

Beim Blick in den Spiegel habe er sich "nicht unbedingt gemocht", sagte Mikkelsen der Deutschen Presse-Agentur bei den Filmfestspielen in Venedig. "Mein Mitgefühl mit allen Frauen in den Achtzigern, du stinkst permanent wie eine Kloake."

Außerdem, so berichtete der Schauspieler, habe die Dauerwelle einen weiteren Nachteil gehabt: "Das war gut für die Rolle, aber nicht für mein Sexleben." Nach dem Ende der Dreharbeiten habe er sie sofort wieder herausnehmen lassen. Sehen Sie hier den Trailer zum Film - und Mikkelsen mit Dauerwelle: