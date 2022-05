Beziehung? Luke Evans zeigt sich mit neuem Mann an seiner Seite

Ein Freund des Briten erkl├Ąrte nun gegen├╝ber The Sun: "Sie sind gleich gesinnt, verstehen den Humor des anderen und passen sehr gut zueinander." Die beiden sollen sich letztes Jahr in Australien kennengelernt haben und ihre Beziehung bisher geheim gehalten haben. Der angebliche neue Partner von Luke Evans ist Grafiker und hei├čt Fran Tomas. Laut dessen Instagram-Profil soll der Spanier aktuell in Madrid wohnen.

Das gemeinsame Foto im gestreiften Pullover entstand k├╝rzlich w├Ąhrend eines Skiurlaubs mit ihren Freunden in Frankreich. Offiziell wurde eine Beziehung von beiden bisher jedoch noch nicht best├Ątigt.