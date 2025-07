Schauspieler Keanu Reeves bekommt gestohlene Luxusuhren zurück

Hollywood-Star Keanu Reeves (60) bekommt sechs gestohlene Luxusuhren zurück. Vertreter der chilenischen Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft übergaben die Uhren der US-Botschaft in dem südamerikanischen Land, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Bei einer der Uhren handelt es sich demnach um eine Taucheruhr der Marke Rolex mit einer Gravur, die an die Filmreihe "John Wick" erinnert, in der Reeves die Hauptrolle spielt.