Schauspieler Jonah Hill ist zum ersten Mal Vater geworden

Im Sommer letzten Jahres hatte Hill eine Pause vom roten Teppich angekĂŒndigt. Kommende Projekte wolle er zunĂ€chst nicht mehr auf öffentlichen Veranstaltungen promoten. Bekanntheit erlangte Hill durch Filme wie "Superbad" (2007), "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" (2011) und "21 Jump Street" (2012). FĂŒr seine Rolle in "The Wolf of Wall Street" bekam er 2013 seine erste Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller.