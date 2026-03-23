Schauspieler Jason Momoa flieht vor Flut auf Hawaii

Schauspieler Jason Momoa ist vor den Fluten auf Hawaii geflüchtet. "Ich habe meine Familie bei mir. Wir sind aus der North Shore herausgekommen, viele haben gefragt", sagte der 46-Jährige in einem Video auf Instagram. "Unser Strom ist ausgefallen. Wir sind jetzt sicher, aber es gibt viele Menschen, die das nicht waren. Wir senden unsere Liebe", so Momoa, der Held aus dem Film "Aquaman".

Der Küstenabschnitt North Shore befindet sich im Norden der Insel Oahu, auf der auch die Hauptstadt Hawaiis Honolulu liegt. Tagelange Regenfälle sorgten für Überschwemmungen in dem US-Bundesstaat. US-Medien sprachen von den schlimmsten Überflutungen der vergangenen 20 Jahre. In einem weiteren Instagram-Post schrieb Momoa, der auch in "Dune" mitspielte: "Aloha an alle, die vergangenen Wochen waren heftig. Die Stürme, die Fluten, der anhaltende Regen auf Oahu haben so viele von uns betroffen, vor allem die, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben."