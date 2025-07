Schauspieler Idris Elba: Habe "The Wire" nie gesehen

Obwohl "The Wire" ein Meilenstein in seiner Karriere ist, hat Hollywoodstar Idris Elba die US-Serie bislang nicht gesehen. "Ich habe mir 'The Wire' nicht angeschaut", sagte der 52-jährige Brite im Podcast "Good Hang" der Schauspielerin Amy Poehler (53). "Ich fühle mich schlecht", sagte Elba weiter. Es sei nicht so, dass er kein Fan sei, er habe sie bislang nur nicht als Zuschauer gewürdigt.