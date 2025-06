Vin Diesel stellt 3 Bedingungen für "Fast & Furious"-Finale

Wenn es nach Schauspieler Vin Diesel geht, erscheint der neue und letzte Film der "Fast & Furious"-Reihe nur unter drei Bedingungen. Der 57-Jährige deutete bei einer Veranstaltung in Los Angeles an, wann das Finale des Franchise erscheinen soll, wie das Portal Entertainment Weekly mitteilte. Das Filmstudio habe ihn gefragt: "Vin, können wir das Finale von “Fast & Furious„ bitte im April 2027 haben?" Daraufhin habe er gesagt: "unter drei Bedingungen".

Los Angeles und Street Racing

Konkret habe der Schauspieler gefordert: "Erstens, das Franchise muss zurück nach Los Angeles gebracht werden." Der erste Teil der Filmreihe aus dem Jahr 2001 spielte in der Stadt an der Westküste mit Vin Diesel als Dominic "Dom" Toretto und Paul Walker als Polizist Brian O'Conner in den Hauptrollen. In den elf bislang erschienenen Kinofilmen gab es mehrere Ausflüge, etwa nach Miami, Tokyo und Rio de Janeiro - und in einer kurzen Sequenz sogar ins All.