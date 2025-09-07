US-Schauspieler Channing Tatum hat während der Dreharbeiten für seinen neuen Film "Roofman" ("Der Hochstapler") zwischenzeitlich viel Gewicht verloren - eigenen Angaben zufolge mehr als geplant. Dem Branchenmagazin Variety erzählte der 45-Jährige, dass er zunächst überlegt hatte abzunehmen, da Hauptfigur Jeff sehr schlank und "drahtig" sei. Vor "Roofman" habe er für eine andere Rolle an Gewicht zugelegt.

Minus 32 Kilo

"Ich habe bis 240 (Pfund - das sind knapp 110 Kilo) zugenommen", sagt Tatum in einem auf Instagram veröffentlichten Clip. Unter die 185 Pfund (knapp 85 Kilo) wollte er nicht rutschen, erzählt er. Aber "als ich einmal angefangen hatte, ging es während der Dreharbeiten einfach weiter und auf einmal war ich unter 172 Pfund (rund 78 Kilo)."