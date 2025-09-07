Teammitglied besorgt: Schauspieler Channing Tatum nahm 32 Kilo ab
US-Schauspieler Channing Tatum hat während der Dreharbeiten für seinen neuen Film "Roofman" ("Der Hochstapler") zwischenzeitlich viel Gewicht verloren - eigenen Angaben zufolge mehr als geplant. Dem Branchenmagazin Variety erzählte der 45-Jährige, dass er zunächst überlegt hatte abzunehmen, da Hauptfigur Jeff sehr schlank und "drahtig" sei. Vor "Roofman" habe er für eine andere Rolle an Gewicht zugelegt.
Minus 32 Kilo
"Ich habe bis 240 (Pfund - das sind knapp 110 Kilo) zugenommen", sagt Tatum in einem auf Instagram veröffentlichten Clip. Unter die 185 Pfund (knapp 85 Kilo) wollte er nicht rutschen, erzählt er. Aber "als ich einmal angefangen hatte, ging es während der Dreharbeiten einfach weiter und auf einmal war ich unter 172 Pfund (rund 78 Kilo)."
Regieassistentin Mary Ellis sei "besorgt" gewesen, sagt Regisseur Derek Cianfrance in dem Clip. "Sie meinte, das reicht jetzt ... besorgt ihm sofort ein Steak", scherzt Tatum, inzwischen wieder sichtlich gestärkt. Seinen Gewichtsverlust bringt er in Verbindung mit der "Leere" und "Traurigkeit", mit der seine Filmfigur zu kämpfen hatte. "Ich sah mich selbst und ich wirke einfach hohl, und der Film ... für mich war das sehr viel Einsamkeit." Sehen Sie hier den Trailer zum Film:
2024 berichtete Tatum bereits von Schwierigkeiten, in seine Rolle in dem Thriller "Blink Twice" hineinzufinden. "Jede Figur, die ich spiele, liebe ich normalerweise auf irgendeine Weise oder habe eine Verbindung zu ihr", sagte der Schauspieler dem Branchenmagazin Total Film.
Sein "Blink Twice"-Charakter sei jedoch anders als seine bisherigen Rollen - ein Psychopath. "Ich glaube nicht, dass ich jemals jemandem erzählen werde, was ich in meinem Kopf erschaffen musste, um diese Person zu spielen." Channing spielt in "Blink Twice" den Tech-Milliardär Slater King, der eine junge Kellnerin (gespielt von Naomi Ackie) auf eine Privatinsel einlädt.
Channing Tatum wurde 1980 in Cullman, Alabama, geboren. Einem größeren Publikum wurde er mit dem Tanzfilm "Step Up" (2006) bekannt. Mit der Schauspielerin Jenna Dewan hat er eine Tochter. Die beiden sind getrennt.
Kommentare