Schauspieler Brad Everett Young mit 46 Jahren ums Leben gekommen

US-Schauspieler Brad Everett Young ist tot. Er kam im Alter von 46 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. "Brads Leidenschaft für die Kunst und die Menschen dahinter war nicht zu übertreffen. Er lebte seine Mission, die Kreativität am Leben zu erhalten (...). Seine Familie bittet um Gebete und dankt für Ihre Rücksichtnahme in dieser Zeit", zitiert das Unterhaltungsportal Entertainment Weekly Youngs Pressesprecher Paul Christensen. Der Unfall habe sich demnach am späten Sonntagabend nach einem Kinobesuch ereignet; Youngs Fahrzeug sei mit einem Geisterfahrer kollidiert. Der Schauspieler sei noch am Unfallort verstorben. Der andere Fahrzeuglenker habe überlebt.

Vielfältig engagiert

Brad Everett Young war immer wieder in Film ("The Artist", "Trauzeuge gesucht!", "Jurassic Park III") und Fernsehen ("Das Leben und Ich", "Charmed") zu sehen. In der beliebten US-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" spielte Young etwa einmal einen Patienten. Außerdem war er als Fotograf tätig. Abseits der Kamera setzte sich Young Entertainment Weekly mit seiner gemeinnützigen Organisation Dream Loud Official für den Erhalt von Kunst- und Musikprogrammen an Schulen ein.