Schauspieler Brad Everett Young mit 46 Jahren ums Leben gekommen
US-Schauspieler Brad Everett Young ist tot. Er kam im Alter von 46 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. "Brads Leidenschaft für die Kunst und die Menschen dahinter war nicht zu übertreffen. Er lebte seine Mission, die Kreativität am Leben zu erhalten (...). Seine Familie bittet um Gebete und dankt für Ihre Rücksichtnahme in dieser Zeit", zitiert das Unterhaltungsportal Entertainment Weekly Youngs Pressesprecher Paul Christensen. Der Unfall habe sich demnach am späten Sonntagabend nach einem Kinobesuch ereignet; Youngs Fahrzeug sei mit einem Geisterfahrer kollidiert. Der Schauspieler sei noch am Unfallort verstorben. Der andere Fahrzeuglenker habe überlebt.
Vielfältig engagiert
Brad Everett Young war immer wieder in Film ("The Artist", "Trauzeuge gesucht!", "Jurassic Park III") und Fernsehen ("Das Leben und Ich", "Charmed") zu sehen. In der beliebten US-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" spielte Young etwa einmal einen Patienten. Außerdem war er als Fotograf tätig. Abseits der Kamera setzte sich Young Entertainment Weekly mit seiner gemeinnützigen Organisation Dream Loud Official für den Erhalt von Kunst- und Musikprogrammen an Schulen ein.
Erst kürzlich hatte ein anderer"Grey's Anatomy"-Star für Schlagzeilen gesorgt: Schauspieler Eric Dane sprach im Juni in einem Fernsehinterview über seine schwere Erkrankung. "Es hat damit begonnen, eine leichte Schwäche in meiner rechten Hand zu spüren, aber ich habe mir damals nichts dabei gedacht", sagt der 52-Jährige in der ABC-Sendung "Good Morning America". "Ich dachte, vielleicht habe ich zu viel SMS geschrieben und meine Hand ist müde."
Als es schlimmer wurde, habe er sich untersuchen lassen und sei von einem Spezialisten zum nächsten geschickt worden. Nach neun Monaten wurde den Angaben aus dem ABC-Bericht zufolge bei ihm die unheilbare Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) festgestellt. Die Krankheit betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. "Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen. Sobald ich aufwache, sehe ich sie vor mir. Es ist kein Traum." Aufgeben möchte der Schauspieler nicht. "Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist", sagte er. In "Grey's Anatomy" spielte Dane sechs Jahre lang den plastischen Chirurgen Dr. Mark "McSteamy" Sloan, 2012 stieg er aus.
