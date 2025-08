Scarlett Johansson ist nicht nur für ihr schauspielerisches Talent und ihr gutes Aussehen, sondern auch für ihre markant-tiefe und auch verführerische Stimme bekannt: Als Sängerin – allen voran mit ihren Coverversionen von Tom-Waits-Liedern) feierte sie bereits Erfolge, im Kinohit "Her" war sie nur als KI-Stimme zu hören, in die sich Joaquin Phoenix verliebt. Apropos KI: Die 40-Jährige verklagte bereits einen US-Konzern, da dieser eine künstliche Stimme nach ihrem Vorbild erstellte.

Im Beziehungsdrama stellen die beiden ein Paar dar, das sich scheiden lässt. In besagter Szene kommt es zwischen ihnen zum emotionalen Zusammenbruch, sie schreien sich lautstark an – ganze drei Minuten lang. Für ihre Rollen wurden sowohl Johansson als auch Driver mit einer Oscar-Nominierung geehrt.

Im Detail funktioniert das folgendermaßen: Drohnen mit Wärmebildkameras werden verwendet, um Wölfe aufzuspüren. An diesen Drohnen sind Lautsprecher befestigt, die neben Feuerwerks- und Schusswaffengeräuschen auch Streitszenen aus Filmen abspielen – unter anderem jene von Scarlett Johansson und Adam Driver im umjubelten Netflix-Film "Marriage Story".

Wölfe sollen Menschen als böse erkennen

Den Zweck der ungewöhnlichen Aktion erläutert ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums: "Ich will, dass die Wölfe reagieren und wissen, dass Menschen böse sind", zitiert ihn das Wall Street Journal.

Die schreienden Johansson und Driver haben bereits Erfolg erzielt: In einem Gebiet in Oregon wurden innerhalb von 20 Tagen elf Kühe von Wölfen gerissen. Nach dem Einsatz der Filmszene sank die Anzahl der tödlichen Vorfälle in den folgenden 85 Tagen auf zwei.