Scarlett Johansson: Hauptrolle in "radikaler Neuinterpretation" von "Der Exorzist"

Der Horrorfilm "Der Exorzist" (1973) von William Friedkin zählt zu den Kultklassikern des Kinos schlechthin. Linda Blair spielte damals ein von Dämonen besessenes Mädchen, Ellen Burstyn mimte ihre Mutter. Nun möchte Hollywood den gruseligen Filmstoff ein weiteres Mal neu auflegen - mit prominenter Besetzung: Scarlett Johansson (41, "Black Widow") wird als Hauptdarstellerin mitwirken, wie US-Branchenblätter berichteten.

"Exorzist"-Neuverfilmung: Regie führt Mike Flanagan

"Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren packende Darbietungen immer bodenständig und echt wirken", wurde Regisseur Mike Flanagan zitiert.

Flanagan (47), der zuletzt die Stephen-King-Verfilmung "The Life of Chuck" mit "Marvel"-Star Tom Hiddleston ins Kino brachte, ist bei dem Projekt als Regisseur, Autor und Produzent tätig.