Sasha Obama: Seltener Auftritt mit ihren Eltern Barack und Michelle

Sasha Obama hat sich an der Seite ihrer Eltern, der frühere US-Präsident Barack Obama und Autorin Michelle Obama - gezeigt. Gemeinsam besuchten sie am 15. Februar in Inglewood (Kalifornien) ein Basketballspiel.

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Töchter, Sasha und Malia. Die beiden halten sich dem Rampenlicht zum Großteil fern.

Aufwachsen im Scheinwerferlicht

Es sei schwierig gewesen, während der Präsidentschaft ihres Mannes ihre Kinder aus der Klatschpresse herauszuhalten, schilderte Obama 2025 in der Sendung "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa". "Das war eine Menge Arbeit. Und es wurde schwieriger, je älter sie wurden."

Die jungen Frauen waren noch keine Teenager, als Barack Obama sein Amt antrat. Dass die Öffentlichkeit ihnen beim Aufwachsen zusehen darf, war für ihre Eltern keine Option. "Sie mussten Auto fahren lernen, sie mussten zum Abschlussball gehen, sie schlossen sich Teams an (...), sie mussten sich auf die Suche nach einem College begeben, sie gingen auf Partys, tranken etwas, probierten aus, zu rauchen und taten all diese Dinge", so Michelle Obama - "und jedes Wochenende war ein Albtraum, denn wir mussten dafür sorgen, dass sie als normale Teenager nicht auf [der US-Promiplattform] Page Six landeten."

Es sei "eine Menge Arbeit" gewesen, die beiden dem Rampenlicht fernzuhalten. "Wenn deine Kinder unter dem Schutz des Secret Service stehen, musst du fast doppelt so hart arbeiten, um ihr Leben normal zu gestalten", erzählte Obama. Das sei mit besonderen Herausforderungen verbunden gewesen. "Stellen Sie sich vor, die erste Verabredung zum Spielen oder das erste Mal, dass die Kinder wo eingeladen werden, zu organisieren. Wenn meine Kinder zu Ihnen kommen, muss ein spezialisiertes Team kommen, Sie befragen und Ihr Haus durchsuchen und fragen, ob Sie Drogen oder Waffen zu Hause haben."