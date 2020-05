Sarah Jessica Parker feiert 23. Hochzeitstag

Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) hat ihre Freude zum 23. Hochzeitstag mit ihrem Mann Matthew Broderick (58, " Manchester by the Sea") auch online mit ihren Fans geteilt. "23 Jahre. Wir haben einen langen Weg hinter uns, Baby", schrieb der "Sex and the City"-Star zu einem - offensichtlich etwas älteren - Schwarz-Weiß-Foto der Beiden, das sie am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram teilte.