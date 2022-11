Sarah Connor über ukrainische Gastfamilie: Gute Erfahrung für Kinder

"Es ist eine gute und wichtige Erfahrung, die meine Kinder machen können und ich bin froh, wenn wir der Familie ein Zuhause und ein gemütliches Zusammensein schenken können." Im März hatte die Musikerin eine Mutter und ihre Kinder bei sich in Berlin aufgenommen. Connor spielt noch bis Dienstag jeden Abend ein Weihnachtskonzert in der deutschen Hauptstadt. Vor kurzem hat sie die Platte "Not So Silent Night" mit 13 neuen, englischsprachigen Weihnachtsliedern veröffentlicht.