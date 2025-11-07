Neuanfang in diesem Land? Sandy Meyer-Wölden erwägt wieder auszuwandern

Dieser konterte: "Ja, aber nicht deinetwegen. Das Steuerkonstrukt der Schweiz hat mich schwer überzeugt, ehrlicherweise." Woraufhin seine Ex-Frau meinte: "Uns beide."

Oliver Pocher scheint die Meyer-Wölden Überlegungen, sich in der Schweiz niederzulassen jedenfalls voll und ganz zu unterstützen. "Also ich muss wirklich sagen, wenn ich auswandern würde, ich bin ja jetzt seit 26 Jahren in Köln – eigentlich mehr Kölner als Hannoveraner, wo ich herkomme – die Schweiz finde ich super. Gerade Zürich. Ich liebe die Stadt", stellte er klar.

Dazu seine Ex-Frau: "Ich glaube, vor 15 Jahren hätten wir uns beide nicht vorstellen können, in die ruhige Schweiz zu ziehen. Mittlerweile kann es mir nicht ruhig genug sein. Und es ist ein Land, in dem alles funktioniert. Es ist sauber, die Leute sind nett, das Essen ist gut, das Wetter ist toll."

Das Ex-Paar hatte 2010 geheiratet. Pocher und Meyer-Wölden haben drei Kinder, darunter auch Zwillinge. 2013 wurde ihre Trennung bekannt. Meyer-Wölden zog nach dem Ehe-Aus mit den Kindern nach Miami. 2024 kehrte sie zurück nach Deutschland. "Es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, in den USA die Zelte abzubrechen: "Die Kinder und ich haben uns entschlossen, nach einer großen Familiensitzung - wo Oli auch dazugehört -, dass wir offiziell wieder nach Köln kommen", hatte Meyer-Wölden damals über ihren Umzug erzählt.

Das Model war in zweiter Ehe mit einem US-amerikanischen Immobilienentwickler liiert. 2017 brachte Meyer-Wölden erneut Zwillinge zur Welt. 2022 wurde ihre zweite Ehe - rund zwei Jahre nach der Trennung - offiziell geschieden.