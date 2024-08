Sandra Bullock ein Jahr nach dem Tod ihrer großen Liebe Bryan: "Heilt langsam"

Auf der Kinoleinwand hat sich Sandra Bullock rar gemacht, konkrete Pläne für ein neues Projekt sind derzeit nicht bekannt. Die Schauspielerin, die am 26. Juli 60 Jahre alt wurde, hatte ihre Auszeit von Hollywood im April 2022 in einem ihrer seltenen Interviews angekündigt. "Ich möchte Zuhause sein", sagte Bullock damals dem US-Sender CBS. Sie könne nicht sagen, wie lange diese Pause dauern werde. Kurz zuvor hatte sie noch zwei Filme abgedreht. In der Actionkomödie "The Lost City" (2022) schlägt sie sich mit Channing Tatum durch einen Dschungel. Im selben Jahr stand sie Brad Pitt mit einem kurzen Auftritt in dem Thriller "Bullet Train" um einen Auftragskiller zur Seite.

Im CBS-Interview schwärmte die Mutter von zwei Adoptivkindern auch von ihrer Mutterrolle und wie wichtig Familie in ihrem Leben sei. Zu Bullocks engsten Kreis gehörte damals auch ihr Partner, der US-Fotograf Bryan Randall. Die Oscar-Preisträgerin und Randall lernten sich laut People.com im Jänner 2015 kennen, als er die Geburtstagsparty ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals dreijährige Laila. Im Dezember 2021 sagte sie in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk", sie habe mit Randall die "Liebe meines Lebens" gefunden, mit dem sie ohne Trauschein zusammenlebte.

Trauer um Partner Bryan Randall Da war Bullocks Partner wohl schon an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Im vorigen August gab seine Familie den Tod des 57-Jährigen bekannt. Er sei nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS gestorben. Er habe sich früh dafür entschieden, seine Erkrankung geheim zu halten, hieß es.

© Getty Images / Jackson Lee / Kontributor Bryan Randall und Sandra Bullock (2018)

Das Promiportal Us Weekly berichtet nun unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, dass Bullock "offen für die Möglichkeit" ist, in Zukunft wieder eine Beziehung einzugehen. Die Schauspielerin "heilt" dem Insider zufolge "langsam". Sie halte die Erinnerung an Bryan wach und konzentriere sich auf ihre Kinder. "Sandra ist eine sehr anpackende Mutter", so eine weitere Quelle. "Die Kinder treiben Sport und Sandra ist bei all ihren Spielen dabei. Sie lieben alle die Natur und machen gemeinsame Fahrradtouren und Wanderungen."

Bullocks Familienleben war schon 2010 in die Schlagzeilen geraten, als ihre fünfjährige Ehe mit dem TV-Moderator und Motorradmechaniker Jesse James plötzlich zerbrach. Bei ihrem Oscar-Triumph als beste Hauptdarstellerin für das Drama "Blind Side - Die große Chance" im März des Jahres war James noch an ihrer Seite, doch nur wenige Tage später kamen gleich mehrere Affären ans Licht. Bullock sagte lange geplante Premierenauftritte kurzfristig ab und reichte die Scheidung ein.