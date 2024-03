Sam Asghari spricht über Ehe mit Britney Spears

Er habe nur Positives zu berichten, so Asghari. "Ich habe es nie verstanden, dass man nach einer Trennung schlecht über den anderen reden muss. Es gab immerhin Zeiten, in denen man sich sagte, dass man sich liebt, in denen man am selben Tisch saß und zusammen gegessen hat", so Asghari, der auch als Schauspieler tätig ist, weiter. "Das ist etwas, das ich nie tun werde, weil ich nur tolle Erfahrungen gemacht habe und ein großartiges Leben hatte. Dies wird immer ein Teil meines Lebens sein, ein Kapitel meines Lebens."

Nun wolle er sich auf seine Karriere und einen "gesunden Lebensstil" konzentrieren. "Als ich in der High School war, dachte ich immer, dass Leute, die 30 sind, alt sind. Aber jeder, mit dem ich spreche, sagt, je älter man wird, desto mehr könne man das Leben genießen. Denn mit dem Alter kommen Weisheit und Erfahrungen", so Asghari. "Und ich finde, dass Erfahrungen im Leben etwas Schönes sind, also freue ich mich sehr darauf, dass sie mich erfüllen."

Pop-Ikone Britney Spears hatte im Dezember in einem Instagram-Post ihre Gedanken zu ihrem Leben nach dem Beziehungs-Aus mit Asghari geteilt. "Es ist so seltsam, Single zu sein", schrieb die 42-Jährige. Demnach hatte sie viel Zeit, um über ihr Leben nachzudenken - die guten und die schlechten Seiten. Ihre Erkenntnisse? "Ich bin leicht zu manipulieren und trage mein Herz auf der Zunge", schrieb Spears. Aber das wolle sie definitiv ändern. So viele Menschen hätten sich in ihr Leben eingemischt. "Aber zu wissen, dass es in Ordnung ist, egoistisch zu sein und mein Leben zu genießen, ist großartig", schrieb Spears weiter.