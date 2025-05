Salma Hayek im Bikini für Sports Illustrated: Fit dank diesem 5-Minuten-Training

Mit ihrem Fotoshooting für die Zeitschrift Sports Ilustrated sorgte Salma Hayek diese Woche für Aufsehen. Die Schauspielerin ziert das Cover der Swimsuit-Ausgabe 2025 und gab auf Instagram Einblicke in das Fotoshooting, bei welchem sich Hayek in einer Reihe von Bikinis präsentierte.

Sie bedankte sich bei dem Magazin und Fotograf Ruven Afanador für seine Arbeit und dafür, dass die Aufnahmen in ihrem Heimatland Mexiko gemacht wurden. "Vielen Dank an @ruvenafanador und @sportsiillustrated @si_swimsuit für eines der lustigsten Shootings meines Lebens und dafür, dass ihr mir meinen Wunsch erfüllt habt, es in meinem geliebten Heimatland Mexiko zu schießen."

Besonders wichtig sei ihr ein gesundes Frühstück, wie sie laut dem Hello!-Magazin einmal auf Instagram verriet. Ihr Lieblingsrezept plauderte sie bei dieser Gelegenheit auch aus. "Es klingt nicht so, als würde es gut schmecken, aber es ist köstlich", so Hayek über ihr Frühstück, das vor allem eines ist: nahrhaft und ein wahrer Anti-Aging-Tipp.

Dass man sie als "kurvig" bezeichnet, findet Schauspielerin Salma Hayek eigentlich schmeichelhaft. "Ich liebe das Wort, es ist kunstvoll. Eine gerade Linie kann langweilig sein", erzählte sie gegenüber dem Magazin The Edit. Dennoch achte sie darauf, was sie esse.

In Sachen Schönheit setzt die 58-Jährige in erster Linie auf gesunde Ernährung.

Alternativ kommen zum Frühstück bei der Schauspielerin und Produzentin auch Tortillas auf den Teller. Am liebsten gefüllt mit Spiegelei, Pilzen und Rucola. Die Pilze würde sie mit Cayennepfeffer, Tomaten, Knoblauch und Koriander verfeinern, plauderte Hayek gegenüber dem Hello!-Magazine aus. Abgerundet werde das Mahl mit Salsa Verde.

Die Mutter einer Tochter ist bekennende Feinschmeckerin, auf Diäten verzichte sie aber. Der Seite Cooler Cleanse verriet sie: "Ich mag keine Diät und bin nicht gut darin."

Sie sei stolz auf ihren Körper und akzeptiert die Tatsache, dass ihr Gewicht schwankt. "Ich bin kein dünnes Mädchen", sagte sie dem More-Magazin. Dafür setze sie auf gelegentliche Saftkuren, so Hayek. "Wenn ich gestresst bin, nutze ich Essen als Trost. Nach einer Saftkur bin ich motiviert, gesünder und esse nicht aus Frust", verriet sie Cooler Clense.

Wenn es darum geht, was sie isst, gibt sie außerdem an, dass sie bereit und willens ist, einige ungewöhnliche Köstlichkeiten zu probieren. So erzählte Hayek Harper's Bazaar, dass sie in Mexiko schon mal Grillen, die Eier der Ameise und Würmer gegessen habe. "Wenn Sie diese etwas braten, schmeckt es gut, wirklich lecker. Die Würmer sind unglaublich", versicherte sie.

Für die oberflächliche Hollywoodwelt wolle sie sich nicht verbiegen, sie wolle lediglich ihrem Ehemann, dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault gefallen, den sie 2009 in Paris im kleinen Kreis geheiratet hat.

Salma Hayek über ihr eigenwilliges Fitness-Programm

Sich ins Fitness-Studio zu quälen, kommt für die Schauspielerin aber nicht infrage. "Ich habe keine Zeit, um zu trainieren. Ich arbeite", gestand sie dem People-Magazin. Hinzu komme ihr Familienleben als Ehefrau und Mutter, und schlafen muss sie irgendwann auch. "Manche Menschen haben die Disziplin, um Sport am Morgen zu machen. Ich habe das nicht entwickelt", gab sie zu.

Körperlich fit halte sie sich mit einer Fitness-Methode, die eigenen Angaben zufolge nur wenige Minuten täglich in Anspruch nimmt. "Ich mag Yoga und habe ein Trainingsprogramm erfunden, das nur fünf Minuten dauert und meinen ganzen Körper trainiert", sagte sie dem Mirror. "Man hat am nächsten Tag Muskelkater, aber während man es macht, spürt man es nicht."

Dem britischen Express verriet Hayek: "Ich arbeite mit einer Frau in London, die mir beigebracht hat, wie ich meinen Körper so halten kann, dass die Muskeln den ganzen Tag über aktiviert sind. Selbst wenn man sich die Zähne putzt, werden die Muskeln trainiert. Das ist restoratives Yoga."