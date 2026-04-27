Sally Özcan hat neuen Freund: Warum es ungewöhnliche Dating-Orte brauchte
Back-Youtuberin Sally Özcan hat beim Grillen weitere Details über ihre inzwischen auch nicht mehr ganz so neue Liebe verraten. Ihr Partner, den sie auf einem Kindergeburtstag von gemeinsamen Freunden vor zwei Jahren kennengelernt hatte, habe zuvor noch nie von ihr gehört, sagte sie in der Radio-Show "Das große SWR3 Grillen" mit Star-Koch Johann Lafer. "Er kannte mich halt gar nicht. Er konnte mit mir gar nix anfangen." Ihr Partner sei "ein Mensch, der halt gar nicht aus der Social-Media-Welt kommt und mich nicht kannte, und das war für mich einfach so schön".
Fürs Daten erst nach Frankreich
Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal "Sallys Welt" auf Youtube, 1,3 Millionen Follower und Followerinnen hat sie auf Instagram.
Dieser Bekanntheitsgrad habe auch das Kennenlernen ungewöhnlich schwierig gemacht, sagt die 37-Jährige. Anfangs sei es unangenehm gewesen, weil sie ihrem neuen Partner deswegen auch ungewöhnlichere Dating-Orte vorgeschlagen habe: "Hey, wir können doch das nächste Mal in Frankreich daten. Also, Hauptsache weit weg, damit mich keiner kennt", erzählte sie abseits des Grills.
Zeigt den Partner nur von hinten
Ihr Partner sei ein Jahr jünger als sie, hatte Özcan bereits zuvor auf Youtube erzählt. Er sei bodenständig, er habe keine Kinder und einen sehr guten Job. Auf Instagram und Youtube zeigt sie ihren Liebsten allerdings nur von hinten. Demnach ist er größer als sie, hat ein großes Tattoo auf dem Rücken und kurze gewellte, dunkelblonde Haare. Özcan lebt nach eigenen Angaben seit mehr als zwei Jahren getrennt von ihrem Ehemann.
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