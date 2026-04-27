Sally Özcan hat neuen Freund: Warum es ungewöhnliche Dating-Orte brauchte

Back-Youtuberin Sally Özcan hat beim Grillen weitere Details über ihre inzwischen auch nicht mehr ganz so neue Liebe verraten. Ihr Partner, den sie auf einem Kindergeburtstag von gemeinsamen Freunden vor zwei Jahren kennengelernt hatte, habe zuvor noch nie von ihr gehört, sagte sie in der Radio-Show "Das große SWR3 Grillen" mit Star-Koch Johann Lafer. "Er kannte mich halt gar nicht. Er konnte mit mir gar nix anfangen." Ihr Partner sei "ein Mensch, der halt gar nicht aus der Social-Media-Welt kommt und mich nicht kannte, und das war für mich einfach so schön".

Fürs Daten erst nach Frankreich

Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal "Sallys Welt" auf Youtube, 1,3 Millionen Follower und Followerinnen hat sie auf Instagram.