Nach Demenz und Hospiz: "Bruce Allmächtig"-Star Sally Kirkland mit 84 gestorben

Die US-Schauspielerin Sally Kirkland, die mit Filmen wie "Bruce Allmächtig" (2003) bekannt wurde, ist tot. Kirkland sei im Alter von 84 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher.

Trauer um Sally Kirkland

Im vergangenen Jahr war Kirkland an Demenz erkrankt.

Das US-Portal TMZ hatte erst am 9. November berichtet, dass die Schauspielerin in ein Krankenhaus in Südkalifornien eingeliefert und dort in einem Hospiz betreut werde.

Kirks Sprecher, Michael Greene, teilte mit, dass sich die Schauspielerin nach ihrer Demenz-Diagnose in einem Hospiz in Palm Springs befinde. Ihr enger Freund und ehemaliger Schüler Cody Galloway war bis zum Schluss an ihrer Seite.

Laut einer von Freunden eingerichteten GoFundMe-Kampagne kämpfte Kirkland mit lebensbedrohlichen Infektionen. Die Spendenaktion sollte Geld für ihre dringend benötigte medizinische Versorgung sammeln.