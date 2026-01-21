Sängerin Meghan Trainor: Leihmutter brachte ihr drittes Kind zur Welt

Sängerin Meghan Trainor ("Made You Look") hat die Geburt ihres dritten Kindes verkündet. Auf Instagram teilte sie mehrere Bilder des Neugeborenen und schrieb: "Unser kleines Mädchen Mikey Moon Trainor hat es endlich in die Welt geschafft." Auf einem der privaten Schnappschüsse ist die 32-Jährige sichtlich gerührt mit Tränen in den Augen zu sehen.

"Der sicherste Weg"

Eine Leihmutter habe das Baby ausgetragen. "Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern, Teams, die diesen Traum möglich gemacht haben, ewig dankbar. Wir hatten endlose Gespräche mit unseren Ärzten auf dieser Reise und das war der sicherste Weg für uns, um unsere Familie weiter wachsen zu können. Wir sind überglücklich verliebt in dieses kostbare Mädchen." Zahlreiche Fans gratulierten via Social Media.