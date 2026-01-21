Sängerin Meghan Trainor: Leihmutter brachte ihr drittes Kind zur Welt
Sängerin Meghan Trainor ("Made You Look") hat die Geburt ihres dritten Kindes verkündet. Auf Instagram teilte sie mehrere Bilder des Neugeborenen und schrieb: "Unser kleines Mädchen Mikey Moon Trainor hat es endlich in die Welt geschafft." Auf einem der privaten Schnappschüsse ist die 32-Jährige sichtlich gerührt mit Tränen in den Augen zu sehen.
"Der sicherste Weg"
Eine Leihmutter habe das Baby ausgetragen. "Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern, Teams, die diesen Traum möglich gemacht haben, ewig dankbar. Wir hatten endlose Gespräche mit unseren Ärzten auf dieser Reise und das war der sicherste Weg für uns, um unsere Familie weiter wachsen zu können. Wir sind überglücklich verliebt in dieses kostbare Mädchen." Zahlreiche Fans gratulierten via Social Media.
Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau für sogenannte Wunscheltern ein Kind aus und überlässt ihnen dieses nach der Geburt. Die Praxis gilt als umstritten und ist in vielen Ländern verboten. Kritiker und Kritikerinnen meinen, die Praxis fördere die Ausbeutung von Frauen, die oftmals in der Not ihre Körper verkaufen und mit den psychischen und körperlichen Konsequenzen allein gelassen werden.
Trainor wurde 2014 mit ihrem Hit "All About That Bass" weltweit bekannt. Ihr Ehemann ist der Schauspieler Daryl Sabara ("Spy Kids"), der auch der Vater ihrer Söhne Riley und Barry ist. Die Buben haben den Zweitnamen ihrer kleinen Schwester ausgewählt, verriet Trainor auf Instagram.
Kommentare