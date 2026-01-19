Die Osloer Staatsanwaltschaft hat gegen Marius Borg Høiby (29) Anklage in weiteren sechs Punkten erhoben. Wie Staatsanwalt Sturla Henriksbø der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um zwei Verstöße gegen ein Kontaktverbot einer Ex-Freundin sowie einen groben Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Nachrichtenagentur NTB berichtet, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit habe im Jahr 2020 mindestens 3,5 Kilogramm Marihuana empfangen, transportiert und weitergegeben.

Høibys Anwältin Ellen Holager Andenæs sagte zu NTB, er habe damit aber nichts verdient. Die restlichen drei Anklagepunkte beziehen sich laut Staatsanwaltschaft auf Verkehrsdelikte. Hintergrund seien Videos, die auf Høibys Telefon gefunden worden waren. Darin filmte er sich selbst, wie er mit hoher Geschwindigkeit auf einem Motorrad fuhr. Høibys Anwältin sagte zu NTB, ihr Mandant gestehe alle neuen Anklagepunkte.