Sänger Shawn Mendes: Emotionales Geständnis

Die beiden dürften wohl auch nicht mehr so einen engen und freundschaftlichen Kontakt zueinander pflegen, wie sie es bisher behauptet hatten. In seinem neuen Video in den sozialen Netzwerken sagte Mendes: "Wenn man sich von jemandem trennt, denkt man nicht über all die Dinge nach, die damit einhergehen. Sowas wie, wen rufe ich zum Beispiel an, wenn ich eine Panikattacke habe? Wen rufe ich an, wenn ich verdammt noch einmal am Ende meiner Kräfte bin?" Die Trennung dürfte dem Sänger noch immer sehr nah gehen. So fügte er hinzu: "Das ist jetzt mein Leben. Ich bin auf mich allein gestellt und ich fühle mich … Ich stehe wirklich alleine da und ich hasse es. Das ist meine Realität."