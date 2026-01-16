Stars

Sänger Sasha bringt sein Kind mit Golfcart in die Schule

Sasha küsst seine Frau
Der Grund: Er hat keinen Führerschein hat.
16.01.26, 09:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sänger Sasha bringt sein Kind auf ungewöhnlichem Weg zur Schule - nämlich mit dem Golfcart. 

Der Sänger hat nämlich keinen Führerschein. "Ich habe den Führerschein als 17-Jähriger angefangen und nie die Prüfung gemacht, weil mir immer wieder das Geld ausging", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Irgendwann habe er keine Lust mehr gehabt und dann Karriere gemacht. Mit dem Golfcart könne er den Weg zur Schule überbrücken.

Opernball 2026: Streicht der ORF zwei Moderatorinnen?

"Es hat eine Straßenzulassung, fährt zum Leidwesen der anderen Verkehrsteilnehmer aber nur 25 km/h", sagte der Musiker. Er überlege allerdings seit 20 Jahren, ob er den Führerschein nicht doch noch machen solle. "Meine Frau weist mich in regelmäßigen Abständen darauf hin, dass ich das versprochen habe."

Mehr zum Thema

Pop
Agenturen  | 

Kommentare