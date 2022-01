Sänger Jason Derulo: Wilde Schlägerei in Las Vegas

Bisher keine Anzeige gegen Derulo

Nach Angaben von Quellen gegenüber TMZ, der Onlineplattform, die auch das Prügel-Video veröffentlichte, wurde die Polizei kurz nach der mutmaßlichen Auseinandersetzung in das Aria-Hotel gerufen. Laut The Blast wurde Derulo von der Polizei von Las Vegas "in Handschellen vom Tatort abgeführt" und seitdem "aus dem Polizeigewahrsam entlassen" worden. Die beiden beteiligten Männer wollten bisher angeblich keine Anzeige gegen den "Wiggle"-Star erheben.