Sänger Jan Delay wurde zum "Hutträger des Jahres" gekürt

Hut und Sonnenbrille - das sind die unverwechselbaren Markenzeichen von Jan Delay. Jetzt wurde der Hamburger Sänger zum "Hutträger des Jahres 2025" gewählt.

Mit der Auszeichnung ehrt der Hutverband GDH "einen stylischen Künstler, der erfolgreich deutsche Musikgeschichte mit sozial-politischer Haltung geschrieben hat", teilte der Hutverband Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte mit.