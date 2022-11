Sado-Maso-Teddybären: Kardashian nimmt zu kontroverser Kampagne Stellung

"Ich habe mich in den letzten Tagen ruhig verhalten, nicht weil ich nicht schockiert und empört über die jüngsten Kampagnen von Balenciaga war", schrieb Kardashian am Sonntag, den 27. November, via Twitter. "Aber weil ich eine Gelegenheit wollte, mit ihrem Team zu sprechen, um selbst zu verstehen, wie das passieren konnte."