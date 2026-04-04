Vom Teenie-Schwarm zum Hausmeister: "Sabrina"-Freund kaum wiederzuerkennen

Melissa Joan Hart wurde als Hexe "Sabrina" in der gleichnamigen Sitcom bekannt. Nun feierte sie ein Wiedersehen mit zwei früheren TV-Kollegen. Hart traf sich mit Beth Broderick, die in der Serie Sabrinas Tante Zelda Spellman spielte, und mit Nate Richert. Der Frauenschwarm der 90er-Jahre verkörperte in "Sabrina" Harvey Kinkle, Sabrinas große Highschool-Liebe.

So sieht Sabrinas Schwarm Harvey Kinkle heute aus

Als Nate Richert die Rolle in "Sabrina – Total verhext!" bekam, wurde er praktisch über Nacht zum Weltstar. Die charmante Persönlichkeit seines Serien-Charakters und sein attraktives Aussehen ließen damals Millionen junger Frauen weltweit dahinschmelzen. Jahrzehnte später sieht der 47-jährige Richert ganz anders aus.

Am Dienstag posierte er bei ihrem privaten Treffen zusammen mit Hart und Broderick für ein gemeinsames Foto mit Hut und Hemd. Auf den ersten Blick würde man den ehemaligen "Sabrina"-Star aber nicht unbedingt erkennen.