Zum 7. Geburtstag: Neues Video zeigt Prinz Louis hinter den Kulissen

Mit Zahnlücke und Lächeln: Zum siebenten Geburtstag von Prinz Louis am 23. April ist ein aktuelles Bild des Sohnes von Thronfolger William und dessen Ehefrau Kate veröffentlicht worden.

Auf dem Foto sitzt Louis auf einem Baumstamm, er trägt Jeans, Hemd und Pullover. Aufgenommen wurde das Bild der Nachrichtenagentur PA zufolge im April in Norfolk, wo William mit seiner Familie die Ostertage verbracht hatte.

Louis springt von Baumstamm

Etwas später war am Mittwoch auch ein kurzes Video, das am Rande des Fotoshootings aufgenommen wurde, geteilt worden. "Heute sieben", heißt es dazu. Louis lächelt darin zunächst artig in die Kamera und schlägt dann deutend vor: "Ich kann hier runterspringen." Der Sprung vom Baumstamm wurde ebenfalls eingefangen.

Louis gilt als der frechste der drei Sprösslinge von William: Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner inzwischen verstorbenen Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 etwa waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen in den sozialen Medien viral gegangen.