Zeitkapsel von Prinzessin Diana ausgegraben: Einblicke in das Jahr 1991

Wie war die Welt nochmal in den frühen 1990er-Jahren, als Prinzessin Diana noch gelebt hat? Eine einst von der bei einem Autounfall gestorbenen britischen Ikone mitverpackte Zeitkapsel gibt einen kleinen Einblick: Unter anderem eine CD mit Kylie Minogues drittem Album, ein Taschenrechner, ein Mini-Fernseher zum Mitnehmen und Zeitungsartikel kamen zum Vorschein, als die Kapsel viel früher als geplant geöffnet wurde.

Der Behälter, der noch weitere Jahrzehnte hätte überdauern sollen, war 1991 am Haupteingang des Londoner Great Ormond Street Hospitals versiegelt worden, musste nun aber Bauarbeiten für ein neues Kinderkrebszentrum weichen, wie das Krankenhaus mitteilte.

Prinzessin Diana war damals Schirmherrin des Hospitals, der Inhalt der Kapsel war mit ihrer Hilfe von zwei Kindern ausgewählt worden.